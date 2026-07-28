Nba, Draymond Green rinnova fino al 2027 con i Golden State Warriors

Draymond Green ha raggiunto un accordo per un contratto annuale da 27,7 milioni di dollari per tornare ai Golden State Warriors. Una fonte vicina alla decisione ha affermato che Green firmerà un accordo sostanzialmente identico a quello da cui aveva rescisso il contratto il mese scorso, prima che i Warriors tentassero, senza successo, di ingaggiare LeBron James. La fonte ha parlato a condizione di anonimato perché l'accordo non era ancora stato annunciato. Green si appresta quindi a disputare la sua quindicesima stagione con i Warriors e, se raggiungerà le 51 presenze, si unirà a Stephen Curry come unico giocatore nella storia della franchigia ad aver disputato almeno 1.000 partite.