BASKET

Finali Nba, rimonta record dei Knicks: Spurs ko con canestro decisivo a 1"2 dalla fine e titolo a un passo

La franchigia di New York vince per 107- 106 gara-4 grazie al tiro vincente di OG Anunoby sulla sirena

11 Giu 2026 - 08:36
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© Getty Images

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A un passo dal baratro per gran parte della serata, i New York Knicks firmano una delle imprese più incredibili nella storia delle Finals Nba e battono i San Antonio Spurs per 107-106 in gara-4, portandosi sul 3-1 nella serie che assegna il titolo. Per oltre tre quarti di partita sembra una serata destinata a riportare in equilibrio le Finals. San Antonio gioca un primo tempo quasi perfetto, dominando in attacco e colpendo con continuità dall'arco. I texani realizzano 14 triple nei primi 24 minuti, stabilendo un record per una prima metà di gara delle Finals, e rientrano negli spogliatoi con un vantaggio di 27 punti che pare mettere al sicuro il risultato. New York prova a reagire nel terzo periodo, riuscendo a ridurre il divario fino a -15, ma gli Spurs ricacciano indietro i tentativi di rimonta e all'inizio dell'ultimo quarto tornano ad avere 20 punti di margine. A quel punto la sfida sembra definitivamente indirizzata.

È invece da quel momento che prende forma il miracolo sportivo dei Knicks. Guidati da Jalen Brunson, i padroni di casa aumentano l'intensità difensiva e trovano continuità offensiva. Possesso dopo possesso il vantaggio degli Spurs si assottiglia fino a sparire. A 1'22" dalla conclusione è proprio Brunson a realizzare il canestro che vale il primo vantaggio newyorkese dell'intera partita sul 105-104. La risposta di San Antonio arriva con due tiri liberi di Stephon Castle che riportano avanti gli ospiti sul 106-105, ma nel finale gli Spurs commettono una serie di errori pesantissimi lasciando ai Knicks l'ultima occasione. Come prevedibile, il pallone finisce nelle mani di Brunson. Il suo tentativo dalla media distanza non trova il bersaglio, ma sotto canestro sbuca OG Anunoby, che conquista il rimbalzo offensivo e deposita nel canestro il pallone del 107-106 quando mancano appena 1.2 secondi alla sirena.

L'ultimo disperato tentativo di San Antonio non produce nemmeno un tiro utile e il Madison Square Garden esplode di gioia. Per i Knicks si tratta della più grande rimonta mai completata nella storia delle Finals NBA, un successo che li porta a una sola vittoria da un titolo che ora appare vicinissimo. Per gli Spurs, invece, una sconfitta difficilissima da digerire dopo aver controllato la partita per quasi tutta la sua durata e aver sprecato un vantaggio massimo di 29 punti. 

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