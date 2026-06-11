Finali Nba, rimonta record dei Knicks: Spurs ko con canestro decisivo a 1"2 dalla fine e titolo a un passo

A un passo dal baratro per gran parte della serata, i New York Knicks firmano una delle imprese più incredibili nella storia delle Finals Nba e battono i San Antonio Spurs per 107-106 in gara-4, portandosi sul 3-1 nella serie che assegna il titolo. Per oltre tre quarti di partita sembra una serata destinata a riportare in equilibrio le Finals. San Antonio gioca un primo tempo quasi perfetto, dominando in attacco e colpendo con continuità dall'arco. I texani realizzano 14 triple nei primi 24 minuti, stabilendo un record per una prima metà di gara delle Finals, e rientrano negli spogliatoi con un vantaggio di 27 punti che pare mettere al sicuro il risultato. New York prova a reagire nel terzo periodo, riuscendo a ridurre il divario fino a -15, ma gli Spurs ricacciano indietro i tentativi di rimonta e all'inizio dell'ultimo quarto tornano ad avere 20 punti di margine. A quel punto la sfida sembra definitivamente indirizzata.