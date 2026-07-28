Slittino, Cdm: azzurri in allenamento sulla pista di atletica a Lana

Allenamento a Lana (Bz) per le squadre "A" e junior di slittino su pista artificiale, impegnate martedì 28 luglio sul campo sportivo del paese altoatesino con Leon Felderer, Lukas Peccei, Fabian Malleier, Simon Kainzwaldner, Leon Haselrieder, Ivan Nagler, Emanuel Rieder, Philipp Brunner, Manuel Weissensteiner, Nina Zoeggeler, Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Nadia Falkensteiner, Annalena Huber, Alexandra Oberstolz e Katharina Sofie Kofler, accompagnati dal direttore tecnico Armin Zoeggeler e dagli allenatori Klaus Kofler, Mattias Schnitzer e David Schwarz. Il team junior/YOG è invece al lavoro a Maranza per tutta la settimana con Philipp Brunner, Leon Haselrieder, Leo Hinteregger, Manuel Weissensteiner, Benjamin Oberhuber, Maximilian Winkler, Raffael Prosch, Alexandra Oberstolz, Katharina Sofie Kofler, Tamara Oberstolz, Johanna Unterkircher, Theresa Maria Seehauser, Mirjam Stampfl e Anna Winkler, con gli allenatori Christian Oberstolz, Kevin Fischnaller, Klaus Kofler.