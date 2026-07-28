Wec, le ultime due gare si correranno a Barcellona e Monza

La stagione 2026 del Wec, World Endurance Championship terminerà con due appuntamenti europei, rispettivamente in Spagna ed in Italia, a seguito della cancellazione delle gare previste, originariamente, in Qatar e Bahrain. La modifica del calendario, comunque soggetta all'approvazione del FIA World Motor Sport Council, come si apprende dal sito ufficiale del Wec, porterà le vetture del mondiale endurance a correre le ultime due competizioni del 2026 sul Circuit de Barcelona-Catalunya e presso l'Autodromo Nazionale di Monza. La prima edizione della 6 Ore di Barcellona si correrà il 18 ottobre e sarà anche l'occasione per vedere le auto del Wec debuttare in gara sul circuito catalano. La 6 Ore di Monza, invece, consentirà, nella giornata dell'8 novembre, di chiudere il calendario su un tracciato che vanta una lunga tradizione nel mondo delle gare di durata, risalente ad oltre 60 anni fa, e dove hanno trionfato, in questo genere di competizioni, campioni del calibro di John Surtees, Mario Andretti e Jacky Ickx. Inoltre, Monza è stata già una tappa del Wec dal 2021 al 2023, in gare che hanno visto trionfare Toyota e Alpine. "Negli ultimi mesi abbiamo seguito da vicino gli sviluppi in Medio Oriente - ha dichiarato Frédéric Lequien, Ceo del FIA Wec - purtroppo la situazione attuale ci obbliga a cambiare programma. Abbiamo quindi deciso di sostituire questi due appuntamenti di fine stagione con Barcellona e Monza".