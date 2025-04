Trapani, adesso chiamatelo Sir Jasmin Repeša

Proprio la continua alternanza di bastone e carota di Repeša è un evidente fattore chiave per una Trapani che, a livello mentale e cestistico, sembra avere la riserva di energia spostata sempre un po' più in là degli avversari di turno. Bastone, per sottolineare prestazioni al di sotto dello standard richiesto dallo staff, anche a pochi istanti da grandi vittorie - "Stasera per 25' non mi è piaciuto niente", nel post partita con Tortona -, e per sollecitare un cambio di marcia di alcuni singoli; carota, nel cavalcare i momenti più caldi dei propri talenti più brillanti - queste le medie di JD Notae, top scorer anche con Tortona (20 punti), uno dei più sollecitati nelle settimane attorno all'eliminazione alle Final Eight, nelle 6 gare dalla ripresa della Serie A dopo la pausa Nazionali di febbraio: 19.5 punti (67.6% da 2, 53.8% da 3), 2.8 rimbalzi, 4 assist, +9.7 di plus/minus - e tamponare il calo di forma di altri compagni.