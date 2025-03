Petrucci: "DiVincenzo vuole giocare per l'Italia"

Intervistato da La Repubblica, il presidente FIP Gianni Petrucci ha affontato diverse tematiche riguardanti Italbasket: "Gianmarco (Pozzecco) lavori tranquillo. Lui è straordinario, impossibile non volergli bene. Poi certo il risultato non può sempre mancare. Non pongo un obiettivo minimo, dico che dobbiamo fare bella figura. Gallinari? Siamo pronti a fare tutto quello che serve per esaltare la figura di un campione che alla Nazionale ha dato tutto. Poi la scelta, difficile, spetta al CT. Naturalizzazione di DiVincenzo? Pozzecco e Datome sono in partenza per gli Usa, il ragazzo vuole giocare per l'Italia. Finita la stagione NBA verrà in Italia per ottenere il passaporto. Dicevo così anche di Banchero? Se Banchero dopo le sue promesse ha scelto la nazionale USA pensando alle Olimpiadi non mi sento responsabile. Che poi a Parigi neanche ci è andato".