Freddie Gillespie, ecco chi è il futuro centro dell'Olimpia Milano

18.9' di media, caratterizzati da 6.9 punti, 5.3 rimbalzi e 1.8 stoppate per partita: con sempre maggiori opportunità di mostrare la combinazione tra mobilità, esplosività e istinto per proteggere il ferro, Gillespie ha convinto l'Olimpia a pagare il buyout previsto nel contratto e arrivare immediatamente in Lombardia. L'indisponibilità di Nebo e l'adattamento insicuro di McCormack non rendono la rotazione lunghi di Milano troppo sostenibile: LeDay, Diop e Caruso possono essere centri a livello Eurolega solo per alcuni frangenti di partita, sicuramente inferiori a quelli cui sono costretti ora. Oltre a ritrovare un centro assimilabile a Nebo per caratteristiche - leggermente sottodimensionato, poco range offensivo ma con capacità di finire al ferro sopra i difensori e tempismo per la stoppata -, Milano consegna a uno dei suoi creatori principali un giocatore già conosciuto: pur per qualche mese, Gillespie e Leandro Bolmaro hanno condiviso il parquet in maglia Bayern.