Eurolega: Milano crolla ancora al Forum, sorride la Stella Rossa  

EUROLEGA

I serbi vincono 76-62 con un gran primo tempo: la formazione di Messina perde nonostante una buona ripresa

Il tifo di Fognini non basta all'Olimpia: 12esima sconfitta stagionale per Milano



















© italyphotopress 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo due vittorie di fila, l'Olimpia Milano torna a perdere in Eurolega. Al Forum, infatti, a vincere è la Stella Rossa, che si impone 76-62 grazie soprattutto ad un ottimo primo tempo: all'intervallo lungo è +16 (47-31) per i serbi. Inutile, nella ripresa, il tentativo di rimonta della formazione di Messina, che non riesce ad agganciare la zona play-in. Non bastano i 14 punti di Bortolani e i 12 messi a referto da Poythress.

Sfuma la terza vittoria consecutiva dell'Olimpia in Eurolega: al Forum, a venire premiata per l'ottimo primo tempo è la Stella Rossa, che sbanca Assago (76-62) con un prepotente avvio e, in particolare, con gli ultimi minuti del periodo d'apertura e il secondo quarto. Dal 15-14 in favore di Milano, infatti, si passa al 32-17 in favore dei serbi, trascinati anche dall'ex Virtus Milos Teodosic. All'intervallo lungo, è +16 (57-41) per gli ospiti, che toccano però anche il +18 nel corso del match.

Nel secondo tempo, sembra essere tutta un'altra Olimpia: la formazione di Messina lotta punto su punto e risale alla fine del terzo quarto, quando la Stella Rossa è avanti 57-47. L'ottimo trend prosegue all'inizio dell'ultimo periodo, con i padroni di casa che arrivano fino al -5 (59-54) e obbligano Sfairopoulos al timeout. Dal quale, però, i serbi escono bene, visto che riescono a riportarsi sul +10 (66-56) a 5 minuti dalla sirena conclusiva. A scrivere la parola fine è la tripla di Milos Teodosic: 76-62 e notte fonda per l'Olimpia, che crolla nonostante i 14 punti di Bortolani e i 12 di Poythress. Decisivi i 22 di Giedraitis, oltre ai 14 di Bolomboy. Niente aggancio in classifica alla zona play-in, anzi: Milano viene raggiunta a 9-12 di record proprio dalla Stella Rossa.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-STELLA ROSSA MERIDIANBET MELGRADO 62-76

(15-23, 31-47, 47-57)

EA7 Emporio Armani Milano: Poythress 12 (6/6 da 2), Melli 5 (1/1, 1/3 da 3), Napier 6 (1/4, 1/6, 1/4 tl), Flaccadori 4 (2/6 da 2), Hall 6 (2/4 da 2, 2/2 tl), Bortolani 14 (1/5, 3/6, 3/4 tl), Tonut 5 (1/2, 1/2 da 3), Ricci 0, Hines 6 (1/2 da 2, 4/4 tl), Voigtmann 4 (1/3 da 2, 2/2 tl). N.e.: Kamagate, Caruso. All.: Messina

Stella Rossa Meridianbet Belgrado: Lazic 0, Bolomboy 14 (6/10 da 2, 2/2 tl), Ilic 0, Nedovic 8 (4/6 da 2), Dos Santos 5 (1/2 da 3, 2/2 tl), Teodosic 9 (2/7 da 3, 3/5 tl), Hanga 7 (2/4, 1/5 da 2), Davidovac 3 (1/1 da 3), Mitrovic 6 (2/2 da 2, 2/3 tl), Tobey 0, Giedraitis 22 (5/8, 2/3, 6/6 tl), Gillespie 2 (1/2 da 2). All.: Sfairopoulos