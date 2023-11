Eurolega: Virtus rimontata dal Bayern, Milano ancora ko

eurolega

Le Vu Nere cedono 90-76 ai bavaresi, che superano in classifica l’Olimpia, battuta dallo Zalgiris per 70-83

© Instagram Olimpia L’undicesima giornata di Eurolega registra un altro ko di Milano, che viene superata in classifica proprio dallo Zalgiris, vittorioso al Mediolanum Forum con il punteggio di 70-83: non bastano i 21 punti di Shields. Stacca i meneghini anche il Bayern Monaco, che trova un successo in rimonta sulla Virtus Bologna (avanti di quattordici in avvio di secondo quarto) per 90-76. 24 punti per Ibaka, mentre per gli emiliani il top scorer è Belinelli (22).

BAYERN MONACO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90-76

Parte subito bene la formazione allenata da coach Banchi, che scappa in avvio sul +5 grazie alla tripla di Smith e poi consolida il vantaggio nel finale grazie a Belinelli e Shengelia, concreti nel definire il 20-28 di fine quarto. Le Vu Nere portano il proprio vantaggio a quattordici punti, ma Bonga ed Ibaka guidano la riscossa bavarese fino al 44-46 di metà partita. Al rientro in campo si accende definitivamente il match, con i tedeschi che si portano avanti di quattro punti, subiscono il ritorno degli ospiti e rispondono in chiusura del terzo parziale con Francisco ed Edwards per il 70-66. L’avvio dell’ultimo periodo è sostanzialmente un assolo del Bayern, che spalanca il gap e chiude il match sul 90-76. La Virtus si trova così ora 7-4 nel computo tra successi e sconfitte, mentre i padroni di casa salgono sul 5-6 e fanno un passo avanti nell’inseguimento alla zona playoff. 24 punti per Ibaka, mentre non bastano i 22 di Belinelli agli ospiti.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90-76 (20-28, 44-46, 70-66, 90-76)

BAYERN MONACO: Weiler-Babb 8 (1/1 da 2, 2/4 da 3), Francisco 13 (3/7 da 2, 1/6 da 3, 4/4 tl), Edwards 12 (3/8 da 2, 1/7 da 3, 3/3 tl), Weidemann 0, Giffey 4 (2/2 da 2, 0/2 da 3), Bonga 10 (3/9 da 2, 1/2 da 3, 1/1 tl), Ibaka 24 (9/12 da 2, 1/1 da 3, 3/3 tl), Wimberg 0, Brankovic 7 (0/1 da 2, 1/1 da 3, 4/4 tl), Kharchenkov n.e, Booker 12 (5/5 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Gillespie 0 (0/1 da 2). All. Laso

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA : Cordinier 5 (1/3 da 2, 1/2 da 3), Lundberg 3 (1/5 da 3, 0/1 da 3, 1/1 tl), Belinelli 22 (5/8 da 2, 3/6 da 3, 3/4 tl), Pajola 3 (1/3 da 3), Smith 3 (0/1 da 2, 1/2 da 3), Dobric 2 (1/3 da 2, 0/1 da 3), Cacok 2 (1/1 da 2), Shengelia 15 (5/10 da 2, 0/2 da 2, 5/6 tl), Hackett 6 (1/3 da 2, 0/1 da 3, 4/4 tl), Mickey 5 (2/2 da 2, 0/1 da 3, 1/1 tl), Dunston 10 (5/9 da 2, 0/5 tl), Abass n.e. All.Banchi

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO- KAUNO ZALGIRIS 70-83

Il Mediolanum Forum ospita una partita importante per le due compagini, entrambe sul 4-6 nel computo tra vittorie e sconfitte nella competizione continentale e alla ricerca della zona playoff. L'equilibrio viene rispecchiato anche nel primo quarto, quando Shields e compagni provano a stabilire le distanze ma i lituani, trascinati da Ulanovas, rispondono colpo su colpo fino al 19-18 firmato da Hall che chiude il parziale con i meneghini avanti. A metà del secondo periodo però sono gli ospiti a trovare la lucidità per allungare, aprendo un parziale di 12-3 in chiusura che porta all'intervallo lungo sul 31-41. L’Olimpia rientra bene in campo per ricucire la distanza e riesce a portarsi fino al meno cinque, trascinata dal proprio asso danese, poco prima di subire il canestro del 52-59 che chiude il terzo quarto. Le speranze di rimonta degli uomini di Messina si affievoliscono ben presto però, con il Kauno Zalgiris che mantiene tranquillamente le distanze e chiude sul 70-83 una partita che permette loro di staccare proprio Milano e salire in classifica sul 5-6, lasciando i padroni di casa sul 4-7 e con la distanza dai playoff di nuovo da colmare. Top scorer del match Shields con 21 punti, mentre per la formazione ospite sono Ulanovas con venti ed Evans con diciannove i migliori realizzatori.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-KAUNO ZALGIRIS 70-83 (19-18, 31-41, 52-59, 70-83)

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Lo 3 (0/1 da 2, 0/3 da 3, 3/4 tl), Poythress 4 (2/3 da 2), Bortolani 0 (0/1 da 2), Tonut 5 (1/1 da 2, 1/2 da 3), Melli 4 (2/3 da 2, 0/1 da 3, 0/2 tl), Ricci 0 (0/1 da 3), Flaccadori n.e, Hall 11 (1/1 da 2, 2/4 da 3, 3/5 tl), Shields 21 (5/8 da 2, 3/7 da 3, 2/2 tl), Mirotic 14 (1/2 da 2, 2/7 da 3, 6/6 tl), Hines 4 (2/4 da 2), Voigtmann 4 (2/3 da 2, 0/1 da 3). All.Messina

KAUNO ZALGIRIS: Evans 19 (3/6 da 2, 4/6 da 3, 1/1 tl), Lekavicius 0 (0/1 da 2, 0/1 da 3), Hayes 9 (3/7 da 2, 1/1 da 3), Giedraitis 0 (0/2 da 2), Smits 16 (2/6 da 2, 4/5 da 3), Montvila n.e, Birutis 8 (4/4 da 2, 0/3 tl), Butka n.e, Dimsa 5 (1/2 da 2, 1/2 da 3), Lavrinovicius 2 (1/2 da 2, 0/1 da 3), Butkevicius 4 (2/2 da 2, 0/1 da 3), Ulanovas 20 (6/6 da 2, 1/4 da 3, 5/5 tl). All. Maksvytis