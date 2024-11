MILANO, IN ARRIVO FREDDIE GILLESPIE FINO A GIUGNO 2025

Come riportato inizialmente da Sportando e successivamente confermato da più fonti, l'Olimpia Milano è vicina all'accordo con Freddie Gillespie, 27enne americano attualmente ai New Zealand Breakers nel campionato australiano. Il centro arriverebbe per sopperire alla situazione di infortuni nella rotazione di Messina, in particolare sino al rientro di Josh Nebo dall'infortunio al braccio. Non essendo emersi ulteriori dettagli - nemmeno relativi a un eventuale taglio di McCormack -, la permanenza dell'ex Bayern e Stella Rossa all'Olimpia dovrebbe essere fino a giugno 2025.