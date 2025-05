Trento, con Jordan Ford la fantasia è al potere

Ormai stabilizzato come uno degli attaccanti più completi tra le guardie di Serie A, palla in mano o lontano da essa, il punto di domanda per il futuro a brevissimo termine di Ford sarà sulla sostenibilità a protezione del proprio canestro: anche contro lo "sconosciuto" Nebo - mai incontrato da Trento in stagione - e senza un corpo "amico" come Dimitrijevic, coach Galbiati riuscirà a riproporre una strategia simile a quella adottata per TJ Shorts a Parigi ("Sono molto ben organizzati se qualcuno vuole giocare in post contro di lui, perché possono raddoppiare", il commento di coach Messina dopo la sconfitta all'Adidas Arena in Eurolega)?