BASKET

Finali LBA, gara 2: EA7 Milano-UR Venezia 92-79

L’EA7 vola sul 2-0 nella serie che assegna il titolo: avrà il primo match point in casa della Reyer

13 Giu 2026 - 21:54
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Gara-2 della finale Scudetto della Serie A di basket 2025/26 si trasforma in un altro successo per Milano, che bissa con un 92-79 la vittoria ottenuta nella prima sfida contro Venezia all’Unipol Forum e si porta così sul 2-0 nella serie. Trascinata dai 19 punti di Brooks, l’Olimpia è ora a un passo dal tornare Campione d’Italia: le Scarpette Rosse avranno infatti a disposizione il primo match point in gara-3, in programma per martedì 16 giugno al Taliercio.

LA PARTITA

Milano si presenta all’Unipol Forum in gara-2 forte del successo ottenuto nel primo confronto della serie Scudetto e prova a mettere immediatamente in difficoltà Venezia. LeDay è rovente al tiro nel quadro inaugurale e le Scarpette Rosse prendono sùbito il largo, toccando rapidamente la doppia cifra di vantaggio. Nel palazzetto risuona ‘My time is now’, storica entrance song di John Cena, e Bolmaro si lascia ispirare da queste parole, prendendosi la scena con un paio di giocate di pura energia. L’EA7 archivia dunque i primi seicento secondi di gara sul 31-22, ma in apertura di secondo parziale subisce la reazione della Reyer. Rivitalizzata dal talento di Valentine e Wheatle, l’Umana costruisce un parziale di 7-0, accorciando sul -5. Coach Poeta chiama allora un timeout per spezzare il ritmo alla squadra ospite e i suoi ragazzi rispondono, trascinati ancora una volta dalla perfezione in tripla di LeDay. Venezia soffre visibilmente anche la fisicità di Diop e Milano ne approfitta, in un primo tempo in cui a mancare per i veneti è soprattutto Parks. Chi non delude invece in casa Olimpia è sicuramente Brooks: il texano spacca definitivamente la partita con i suoi 13 punti (segnati in rapida successione) e i meneghini scappano sul 62-39 prima della pausa lunga. L’Olimpia continua poi a correre anche al ritorno sul parquet, alimentata dagli assist di Shields e dai muscoli di Nebo. RJ Cole, Candi e Wiltjer provano a limitare i danni per la squadra di Spahija, ma l’EA7 risponde a ogni tentativo di rimonta veneziano, presentandosi sull’80-64 a un quarto dalla fine. Milano completa quindi l’opera negli ultimi dieci minuti, vincendo 92-79 gara-2 e portandosi avanti 2-0 nella serie: al Taliercio, le Scarpette Rosse avranno il primo match point per laurearsi Campioni d’Italia per la 32ª volta.

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