Nuoto, Paltrinieri e Quadarella verso gli Europei: ma la testa è già a Los Angeles

Lo stesso orizzonte temporale emerge anche dalle parole di Gregorio Paltrinieri, che durante l'incontro con il pubblico ha sottolineato il valore della continuità nella preparazione e il ruolo dell'altura all'interno del proprio percorso sportivo: "Dopo Parigi 2024 ho continuato a nuotare con l'idea di arrivare alla prossima Olimpiade. Siamo a metà di questo percorso e ogni anno è importante, qualunque evento ci sia, che sia un Europeo o un Mondiale. Ogni gara, ogni stagione è importante perché ti permette di fare una reale valutazione del tuo stato di forma in quel momento e di cercare di aggiustare le cose per arrivare all'appuntamento successivo ancora meglio. Nel nuoto di fondo il 90% degli atleti veramente forti sono europei, quindi sarà una gara di altissimo livello. Il gruppo di allenamento che abbiamo è forse tra i più forti al mondo e questo rappresenta uno stimolo grandissimo per me, perché ogni giorno mi mette alla prova. Sono venuto qui a Livigno per la prima volta nel 2015, quindi ormai sono un habitué dell'altura, che è fondamentale: ci permette di lavorare con più o meno gli stessi carichi che abbiamo a casa, ma con un'ossigenazione migliore che, quando torniamo a quote più basse, si traduce in un rendimento superiore e, sicuramente, fa bene anche a livello di sensazioni."