Tennis, Wta Washington: Errani-Martinez esordio ok nel doppio

28 Lug 2026 - 23:22
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Buona la prima per Sara Errani e Noicole Melichar Martinez nel 'Mubadala Citi DC Open' (WTA 500 - montepremi 1.637.982 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park (combined con un ATP 500) a Washington, la capitale degli Stati Uniti. L'azzurra (n.10 nel ranking di specialità) e la statunitense (n.11), prime favorite del seeding, hanno battuto al primo turno la britannica Katie Boulter (fresca sposina di Alex De Minaur: i due hanno pronunciato il fatidico 'si' il giorno della finale di Wimbledon) e la russa Polina Iatcenko (rispettivamente, n.296 e n.189 WTA in doppio), con un perentorio 6-1, 6-0.

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