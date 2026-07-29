Tennis: Wta Washington, vittoria doppio Errani-Melichar Martinez all'esordio

29 Lug 2026 - 09:45
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Esordio più che convincente per Sara Errani e Nicole Melichar Martinez nel "Mubadala Citi DC Open" (WTA 500 - montepremi 1.637.982 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park (combined con un ATP 500) a Washington, la capitale degli Stati Uniti.

Nella notte italiana l'azzurra (n.10 nel ranking di specialità) e la statunitense (n.11), prime favorite del seeding, hanno liquidato al primo turno per 6-1 6-0, in appena 45 minuti di partita, la britannica Katie Boulter (fresca sposina di Alex De Minaur: i due hanno pronunciato il fatidico "si" il giorno della finale di Wimbledon) e la russa Polina Iatcenko (rispettivamente, n.296 e n.189 WTA in doppio).

Nei quarti Errani e Melichar Martinez affronteranno la slovena Andreja Klepac e la giapponese Makoto Ninomiya. Sara e Nicole in questa stagione sono state finaliste sui prati di Berlino (stoppate sul più bello da Alexandrova e Noskova, quest'ultima a segno anche nel singolare). Sempre Sara, ma in coppia con Jasmine Paolini, è stata finalista anche a Miami. 

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