Tennis: Wta Washington, vittoria doppio Errani-Melichar Martinez all'esordio

Nei quarti Errani e Melichar Martinez affronteranno la slovena Andreja Klepac e la giapponese Makoto Ninomiya. Sara e Nicole in questa stagione sono state finaliste sui prati di Berlino (stoppate sul più bello da Alexandrova e Noskova, quest'ultima a segno anche nel singolare). Sempre Sara, ma in coppia con Jasmine Paolini, è stata finalista anche a Miami.