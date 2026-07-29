Mondiali scherma: sciabola femminile cede nei quarti, spada maschile ko negli ottavi

La penultima giornata dei Mondiali di scherma in corso ad Hong Kong ha riservato all'Italia una doppia beffa all'ultima stoccata: la squadra di sciabola femminile è stata a un passo dal successo contro la Francia, ma si è fermata ai quarti di finale con il punteggio di 45-44, mentre il team di spada maschile ha ceduto negli ottavi a Israele per 42-41, al minuto supplementare.