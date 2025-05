Gandini: "Serie A sempre più competitiva. Coppa Italia a Torino? Presto un annuncio"

La Supercoppa all’Unipol Forum di Milano il 27 e 28 settembre conferma come LBA punti sui grandi impianti per i propri eventi. Per la Final Eight di Coppa Italia si va verso una conferma di Torino per la quarta edizione di fila?

“Il lavoro fatto dalla Lega ha portato ad avere questa necessità di dover andare in impianti importanti. L'anno scorso la Supercoppa a Bologna ha fatto 15mila persone in due serate. A Torino siamo arrivati a 46mila persone. Per quanto riguarda la Final Eight 2025-26 parliamo con la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Camera di Commercio. Stiamo ragionando sull’estendere la nostra relazione con loro ancora per un anno e mi auguro che prima della fine di giugno si possa annunciare l'accordo per il 2026. Poi, come dicevo, ci saranno nuovi impianti e quindi la possibilità di andare magari in altre città, in altre regioni, per continuare a diffondere il nostro sport. La Supercoppa al Forum è un segnale di conferma dell'importanza degli eventi di Lega Basket. Lavoreremo su tre giorni, ci saranno anche gli Awards di LBA con la premiazione di tutti i giocatori. Pensiamo a qualche cosa che possa essere anche un Festival della pallacanestro italiana, speriamo di essere premiati”.