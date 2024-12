Eurolega: serataccia per l'Olimpia, il Panathinaikos domina con Nunn

Nel terzo quarto le scarpette rosse rispondono colpo su colpo ai rivali e, per la prima volta nel match, accorciano sotto i venti punti di distacco. LeDay ci prova, ma i suoi vengono ricacciati subito indietro da Grant: 79-60 dopo tre tempi. Il quarto periodo vede il Panathinaikos spezzare subito le residue speranze meneghine: Sloukas firma il nuovo +31 (93-62) ed è un autentico monologo greco. Coach Ataman fa ruotare i suoi uomini e la squadra sfonda i 100 punti, giocando per portare Nunn oltre i quaranta punti. Una missione che fallisce, con qualche errore di troppo dell'ex Lakers: "solo" 39 punti (career-high) e otto triple, resiste il record di Obst (11) durante Bayern-Barcellona. Il Panathinaikos vince 103-74, nella festa dell'Oaka, ed esulta per il successo e per l'ottimo impatto del giovane Samurodov: due stoppate nei secondi finali e abbraccio dei compagni. I greci agganciano così l'Olimpia nella zona play-in (9-7), non bastano Mirotic (16) e Dimitrijevic (15).