Eurolega, prima vittoria in casa per l'Olimpia: Monaco ko a Milano

EUROLEGA

Il Forum trascina Baron e compagni alla clamorosa rimonta: 79-71 da 58-70. La svolta dopo l’espulsione di Hines



© italyphotopress L'Olimpia Milano batte il Monaco e sale a cinque vittorie in Eurolega, la seconda consecutiva. Finisce 79-71 dopo una rimonta strepitosa da 58-70 guidata da Mario Fioretti, che prende il posto del febbricitante Ettore Messina. Buon primo quarto per i milanesi, che soffrono ma poi si riscattano dopo l'espulsione di Kyle Hines. Decisivo un super Billy Baron che realizza 23 punti con 6 triple, bene anche Davies (14), Hall (12) e Ricci (11).

L'Olimpia Milano si esalta in un Forum infuocato e regala al proprio pubblico la prima vittoria in casa in Eurolega. Il tabellone recita 79-71, con i milanesi che iniziano con il piede giusto nel primo quarto, chiuso sul 24-21 grazie ai liberi di Mitrou-Long. Come però spesso accade alla formazione di Messina (rimpiazzato in panchina da Mario Fioretti), nel secondo periodo c'è il solito calo di tensione. Il Monaco ne approfitta e porta il risultato sul 34-47 grazie a un parziale di 10-26. I padroni di casa sembrano crollare e tornano sul parquet con lo stesso atteggiamento rinunciatario di fine primo tempo.

Poi ci pensa Kyle Hines a dare la sveglia ai propri compagni: il centro statunitense protesta veementemente con l'arbitro, lo sloveno Boltauzer, e viene espulso per doppio fallo tecnico. A questo punto entra in scena il Forum, che diventa una bolgia e si mette a incitare i propri beniamini. Il terzo periodo si chiude con un parziale di 17-15, ma è negli ultimi 10 minuti che arriva la svolta. Le triple pesanti di Melli e di Ricci contribuiscono a un clamoroso 21-1, che manda in visibilio il Forum, che vede sul tabellone prima 70-70 ad appena 2 minuti dalla fine, poi 79-71 alla sirena conclusiva.

Eloquente il dato di canestri realizzati su azione dall'Olimpia nell’ultimo quarto (53,3%), che vale la quinta vittoria in Eurolega, la seconda consecutiva e, soprattutto, la prima in casa per un pubblico che meritava una serata entusiasmante come questa. Miglior giocatore per l’Olimpia è Billy Baron, autore di 23 punti, di cui 18 dalla linea dei tre punti: il Forum ricorderà a lungo questa notte.