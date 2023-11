Eurolega: Milano ancora ko, al Forum vince il Monaco

EUROLEGA

L'Olimpia perde la quinta partita su sei: finisce 72-66 per gli uomini di Obradovic. Messina è ultimo insieme a Pozzecco

Olimpia Milano-Monaco, le foto del match









































Ennesima sconfitta in Eurolega per l'Olimpia Milano, che al Forum perde 72-66 contro il Monaco. La formazione di Messina parte bene, ma crolla nella ripresa sotto i colpi degli uomini di Obradovic: non bastano i 17 punti messi a referto da Shields e i 15 di Hall, così come i 9 segnati da Mirotic. L'Armani è ora ultima in classifica con 1-5 di record, lo stesso dell'Asvel di Gianmarco Pozzecco. I francesi, invece, sono a 4-2.

Continua il periodo nero dell'Olimpia Milano: in Eurolega arriva il quinto ko in sei partite, il quarto consecutivo. Il Forum è ancora terra di conquista: stavolta, è il Monaco, per 72-66, a passare sul parquet della formazione di Messina, ora ultima. Eppure, l'avvio è incoraggiante: 18-13 nel primo quarto. E i padroni di casa restano a contatto con i francesi per tutto il match, anche all'intervallo lungo quando è 37-35 in favore proprio dell'Armani, trascinata dai 10 e 9 punti nella prima metà di gara di Shields e Mirotic. Sono però anche gli errori individuali a spianare la strada agli ospiti: il primo è di Poythress, che con un fallo dà il possesso al Monaco che passa dal 49-48 al 52-48 sulla sirena di fine terzo quarto.

Le difficoltà per l'Olimpia aumentano quando uno scatenato Mike James, a suon di triple, trascina gli uomini di Obradovic e, sul 63-57, Messina è costretto a chiamare timeout. A riportare sotto Milano è il solito Shields, che con 5 punti di fila scrive 62-63 sul tabellone del Forum. Nel finale, avanti di un punto, è ancora James a chiudere i giochi: tripla del 70-66 che diventa 72-66 nei secondi finali. Il record dell'Olimpia è ora impietoso: 1-5. Nessuno ha fatto peggio e solo l'Alba Berlino e l'Asvel di Gianmarco Pozzecco hanno lo stesso punteggio, ma in questo turno il ct della Nazionale trova il suo primo successo con i francesi battendo 91-88 lo Zalgiris Kaunas. Quarta vittoria consecutiva, invece, per il Monaco, a 4-2 e ora in zona playoff alle spalle di Virtus e Barcellona.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-AS MONACO 66-72

(18-13, 37-35, 48-52)

EA7 Emporio Armani Milano - Lo 2 (1/2 da 2), Tonut 9 (3/5 da 3), Melli 6 (3/6 da 2), Shields 17 (4/6 da 2, 3/8 da 3), Mirotic 9 (1/3, 1/4, 4/5 tl), Poythress 6 (1/2, 4/4 tl), Ricci 0, Flaccadori 0, De. Hall 15 (2/5, 3/4, 2/2 tl), Hines 2 (2/4 tl), Voigtmann 0. N.e.: Bortolani. All.: Messina

AS Monaco - Okobo 3 (1/7 da 2, 1/2 tl), Blossomgame 8 (1/2 da 2, 2/2 da 3), Brown 8 (4/5 da 2), Motiejunas 6 (2/6 da 2, 2/2 tl), James 21 (5/8, 3/6, 2/3 tl), Loyd 4 (1/4 da 2, 2/2 tl), Diallo 13 (4/5, 1/4, 2/4), Cornelie 3 (1/1 da 3), Jaiteh 2 (1/2 da 2), Do. Hall 4 (1/1 da 2, 2/2 tl). N.e.: Ouattara, Strazel All.: Obradovic

