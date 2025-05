Tortona, De Raffaele: "Il bilancio sulla stagione lo faremo nelle sedi opportune"

“Naturalmente abbiamo preparato anche questa partita con la professionalità messa durante la stagione, quindi affronteremo quest’ultima gara, che sappiamo non avere valore ai fini della classifica per entrambe – a proposito, sinceri complimenti a Cremona per la salvezza –, con il desiderio come sempre di portare a casa la vittoria: per farlo servirà il contributo da parte di tutti, nessuno escluso”, dice il coach Walter De Raffaele. “Il bilancio finale sulla stagione lo faremo ovviamente nelle sedi opportune con il club, ma c’è un sapore dolce-amaro tra il grande percorso in Champions League, dove abbiamo portato il nome di Tortona nel panorama europeo con rispetto da parte di tutti e raggiungendo il risultato storico dei quarti, e il dispiacere di aver mancato i playoff di Serie A per 1-2 vittorie, in un campionato particolare dove rispetto al passato c’è stato un eccezionale equilibrio, anche in considerazione dei ripetuti infortuni che ci hanno colpito nel corso della stagione”.