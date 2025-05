DS Efes: "Ritorno Micic? Non possiamo offrire così tanto"

Intervistato da HT Spor a pochi giorni dalla sconfitta in gara-5 nei playoff di Eurolega col Panathinaikos, Ismail Senol (Direttore Sportivo Anadolu Efes) ha rivelato alcune delle strategie del prossimo basketmercato dei turchi: "Micic? Fa parte della nostra famiglia, gli vogliamo molto bene. Siamo costantemente in contatto con lui, arriverà a Istanbul verso la fine di maggio. È una parte molto importante della storia dell'Efes, ma non è ancora free agent perché ha una opzione per l'NBA. L'anno prossimo compirà 32 anni ed è ragionevole che cerchi un contratto importante. Però abbiamo già Larkin e Thompson: quando si dà un'occhiata al libro paga, abbiamo regolamenti finanziari dal prossimo anno, non è realistico, non possiamo offrire così tanto. Non abbiamo mai parlato di soldi con Micic, ma quando si vedono le cifre citate dai media, semplicemente non possiamo entrare in lotta con queste cifre".