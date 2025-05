Sassari, Bulleri: "Grazie ai ragazzi per lo spirito di sacrificio"

A margine dell'ininfluente sconfitta contro Trieste (92-76), coach Massimo Bulleri ha commentato l'ultima prestazione stagionale della sua Dinamo Sassari: "La mia analisi oggi va più su quella che è stata la stagione piuttosto che questa partita. Ringrazio tutti, i giocatori, lo staff, la dirigenza e la proprietà che mi hanno dato questa opportunità. Ringrazio in primis e un po' di più la squadra, che è stata quella con cui ho avuto rapporto più nel quotidiano. Fermo restando che c'è stato sostegno da parte del management. Grazie a loro, grazie ai ragazzi per la disponibilità, spirito di sacrificio. Grazie a tutti e in bocca a lupo per il futuro".