Nba: Fontecchio decisivo con Brooklyn, Cleveland batte Okc. Bene Milwaukee

CLEVELAND CAVALIERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 129-122

Il match più atteso della serata era quello tra la prima a Est e la squadra in vetta a Ovest: a sorridere è Cleveland, che piega 129-122 i Thunder in un match che si decide tuttavia soltanto nel finale. Sfida equilibrata, con Okc avanti 32-25 a fine primo quarto e con i Cavs sul 62-59 a metà gara. Decisivo il 26-20 dell'ultimo periodo, partendo dal minimo vantaggio (103-102) per la franchigia dell'Ohio. Cleveland può sorridere grazie alla doppia doppia di Allen (25 punti e 11 rimbalzi), mentre i 25 di Williams, che quasi fa doppia cifra pure negli assist (9) non salva i Thunder dal sesto ko stagionale. Match che, in ogni caso, non stravolge di certo le due classifiche.