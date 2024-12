Basket, Eurolega: la Virtus crolla nella ripresa, l'Olympiacos vince 87-77

La Virtus si illude per un tempo di poter espugnare il Pireo, ma va ko nel sedicesimo turno di Eurolega. La squadra di Ivanovic reagisce al meglio ad un avvio non eccellente, dato che i greci sono avanti 29-17 dopo i primi 12 minuti. Le V Nere concedono poco nel secondo quarto e realizzano 29 punti, chiudendo il primo tempo in terra ellenica sul 46-43. Al rientro sul parquet, però, si spegne la luce e i padroni di casa, trascinati da un super Vezenkov (27 punti e 10 rimbalzi) e dall'ex Nba Evan Fournier (20), trovano uno schiacciante parziale di 19-4 nel corso del terzo periodo. La distanza resta invariata nell'ultima parte di gioco, così la Virtus deve incassare il tredicesimo ko di questa Regular Season. A nulla servono i 20 di Belinelli, molti dei quali arrivati a partita ormai archiviata. L'Olympiacos è ora secondo a una partita di distanza dalla coppia di testa composta da Monaco e Paris. Bologna è ancora ultima e venerdì c'è il Barcellona.