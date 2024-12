Trento, Ellis: "Tortona? Match dal peso specifico enorme"

In previsione della trasferta della sua Dolomiti Energia Trentino a Tortona (domenica 29, ore 16.45), Quinn Ellis ha parlato a Il T Quotidiano dell'inizio esaltante di stagione dei bianconeri: "Nessuno di noi lo scorso agosto avrebbe immaginato una partenza del genere, allenamento dopo allenamento ci rendevamo conto di poter contare su un potenziale interessante ma 20 punti in 11 gare sono qualcosa di eccezionale. I ko subiti in EuroCup hanno avuto la loro importanza: ci hanno fatto tenere i piedi sempre ben fissi per terra, la strada da percorrere è ancora lunga. Coppa Italia? Era il nostro primo obiettivo e lo abbiamo raggiunto, si tratta di una competizione relativamente breve che spesso, specie negli ultimi anni, si sono aggiudicate squadre che non partivano certo con i favori del pronostico. Noi andremo in Piemonte per mettere in mostra il nostro basket e quelle che sono le qualità che ci caratterizzano, poi vedremo cosa accadrà. Trasferta a Tortona? Sarà certamente un match pieno di insidie, i piemontesi possono contare su un roster lungo e di qualità. Al momento occupano la 7° posizione, per loro sarà un impegno dal peso assoluto enorme proprio per un'eventuale qualificazione alla fase finale della Coppa Italia. Noi, dopo aver staccato un paio di giorni, abbiamo ricominciato a lavorare tutti insieme. D'altra parte, con gli impegni così ravvicinati che stanno caratterizzando la stagione, dobbiamo sfruttare al massimo ogni momento. Nelle ultime uscite abbiamo subito tanti punti, penso che questa "fragilità " sia da ricondurre proprio al fatto che giocando ogni 3 giorni il tempo per lavorare sui difetti è davvero poco".