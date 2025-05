Horton, Ogbeide e ora anche Eboua: Trapani è... lunghissima

Un paio di settimane dopo, nell'ultimo turno di regular season a Bologna, ecco la più lieta notizia in termini di continuità di rendimento del classe 2000 camerunense: 21 punti (6/6 da 2, 1/1 da 3, 6/11 ai liberi), 9 falli subiti, 3 rimbalzi e 1 stoppata, 27 di valutazione e +10 di plus/minus in 22'. La miglior serata offensiva da oltre un anno (21 punti e 10 rimbalzi contro Brescia in maglia Cremona, 28° turno LBA, 20 aprile 2024) per il lungo in prestito da Milano, reduce da poco più di un'annata in Vanoli.