Tortona, De Raffaele: "6 minuti di follia collettiva nel 2° quarto"

La sconfitta in volata (67-69) contro Reggio Emilia è stata commentata così da Walter De Raffaele (coach Bertram Yachts Tortona): "Partita molto dura, fisica, maschia, con tanti contatti, quasi una partita di playoff. Abbiamo avuto un ottimo impatto sulla partita per poi vanificare il tutto con 6' di follia collettiva nel secondo quarto e iniziando il terzo quarto ancora in maniera morbida, senza adeguarci a quello che c’era da fare in campo e anche al metro arbitrale. Brava Reggio che è sempre stata lì e, al di là dell’ultimo tiro che poteva entrare o uscire ma fa parte del gioco, la partita si è poi decisa sul nostro +6 quando abbiamo commesso due ingenuità difensive ed errori in attacco, tutte cose che ci sono costate l’inerzia, con Reggio Emilia poi molto cinica a punirci. C’è rammarico: per come l’avevamo girata potevamo portarla tranquillamente a casa, soprattutto all’inizio dei 2' finali quando la gara sembrava ormai nostra".