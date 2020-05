Dan Peterson: "Basta un parcheggio per allenarsi bene"

"Il basket è uno sport di squadra, questo è vero, ma in un momento come questo è possibile continuare a giocare anche da soli allenando alcuni fondamentali e facendosi trovare pronti quando tutto sarà passato". Questo il messaggio di oggi di coach Dan Peterson che si rivolge a chi pratica il basket non in maniera professionistica. "Basta un paracheggio dove mettere un canestro e via. Possiamo allenarci coi tiri liberi, col terzo tempo, con la mano sinistra e la destra", dice Dan che come sempre regala saggezza.