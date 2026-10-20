NBA, la caccia ai Knicks è aperta: stasera rinizia lo show, in campo Pistons-Celtics

Los Angeles è rimasta orfana delle sue stelle. Con la partenza di LeBron, i Lakers hanno fatto all-in attorno a Luka Doncic. I Clippers sono stati condannati dall'NBA a pagare una multa di 30 milioni di dollari e rinunciare a tutte le loro prime scelte dal 2029 al 2033. Il motivo? Ballmer e dirigenza hanno organizzato uno schema di pagamenti e accordi commerciali paralleli (tramite sponsorizzazioni e società come Aspiration) orchestrati per eludere il tetto salariale e garantire compensi extra a Kawhi Leonard, scambiato poi a Toronto, dove aveva già vinto il titolo coi Raptors nel 2019 contro i Warriors. Golden State è rimasta pressoché immobile nel mercato dei free agents. Steph Curry ha rinnovato a vita, Draymond Green e Steve Kerr sono rimasti, ma il roster è troppo vecchio e acciaccato (vedi Jimmy Butler) per ambire a un'ultima run.