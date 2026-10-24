Atp Lione: Musetti vince il derby e va in finale, Cobolli fa un altro passo verso Torino

Lorenzo Musetti conquista l'accesso all'atto conclusivo dell'ATP 250 di Lione. L'atleta toscano, reduce dalla lunghissima battaglia notturna contro Van Assche, si è imposto anche nella sfida tutta italiana contro Flavio Cobolli, archiviando la pratica con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-5 in oltre due ore e mezza di gran tennis. Un'altra impresa di spessore per il tennista di Carrara, protagonista di uno scontro diretto intenso e spettacolare, condotto su ritmi elevatissimi da entrambi i contendenti. L'equilibrio ha regnato sovrano fino alle battute finali, dove Musetti ha piazzato la zampata vincente grazie a una grandissima tenuta mentale: nel decimo game del parziale decisivo ha annullato ben quattro match point al connazionale, per poi strappargli il servizio nel gioco successivo e chiudere definitivamente i conti in quello dopo.
Per Lorenzo si tratta della seconda finale del suo anno, un traguardo di grande valore giunto dopo i numerosi guai fisici che ne avevano condizionato i mesi precedenti. Dal canto suo, Cobolli saluta la terra francese salendo a quota 3.640 punti nella Race ATP; il suo prossimo appuntamento sarà l'ATP 500 di Vienna, dove andrà a caccia del pass per le ATP Finals.
L'appuntamento per la finale di Musetti è fissato per domenica alle 14:30, dove dall'altra parte della rete troverà lo statunitense Taylor Fritz.
Musetti: "Avremmo meritato entrambi di vincere"
"È difficile giocare contro un caro amico come Flavio - le parole di Musetti - So quanto fosse importante questa partita per lui, ma lo era anche per me per altri motivi. Avere la chance di giocare un'altra finale e tornare in forma significa tantissimo per me. Alla fine avremmo meritato di vincere entrambi, ma non si può. Fritz è un grande giocatore soprattutto in queste condizioni. Adesso, però, spero di recuperare fisicamente e di dormire un po'".