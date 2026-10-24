Atp Lione: Musetti vince il derby e va in finale, Cobolli fa un altro passo verso Torino

Lorenzo Musetti conquista l'accesso all'atto conclusivo dell'ATP 250 di Lione. L'atleta toscano, reduce dalla lunghissima battaglia notturna contro Van Assche, si è imposto anche nella sfida tutta italiana contro Flavio Cobolli, archiviando la pratica con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-5 in oltre due ore e mezza di gran tennis. Un'altra impresa di spessore per il tennista di Carrara, protagonista di uno scontro diretto intenso e spettacolare, condotto su ritmi elevatissimi da entrambi i contendenti. L'equilibrio ha regnato sovrano fino alle battute finali, dove Musetti ha piazzato la zampata vincente grazie a una grandissima tenuta mentale: nel decimo game del parziale decisivo ha annullato ben quattro match point al connazionale, per poi strappargli il servizio nel gioco successivo e chiudere definitivamente i conti in quello dopo.