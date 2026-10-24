Atletica, Tamberi nominato europeo dell'anno: "Stagione incredibile"

Per la prima volta, un azzurro viene scelto come atleta europeo dell'anno: la corona è per Gianmarco Tamberi, premiato nel corso della cerimonia dei 'Golden Tracks' di Losanna (Svizzera), gli oscar di fine anno del massimo organo continentale dell'atletica. Il campione ha superato la concorrenza di altre due leggende delle proprie specialità, il re dell'asta Armand Duplantis e il due volte campione olimpico del lungo Miltiadis Tentoglou. "È stata una stagione incredibile - ha dichiarato Tamberi, quest'anno campione europeo a Birmingham -. Vincere l'oro agli Europei nel giorno del primo compleanno di mia figlia è stato pazzesco. Il segreto dell'atletica italiana? Stiamo ottenendo risultati 'crazy' anche con i giovani e credo che tutti abbiano cominciato a pensare che niente fosse impossibile e che tutto potesse accadere. Le 5 medaglie d'oro di Tokyo ci hanno aperto la mente. Credo genuinamente che la nostra squadra possa ancora crescere, perché i giovani sono ancora più forti di noi: Los Angeles ce lo dirà".