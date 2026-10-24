Atletica, Tamberi nominato europeo dell'anno: "Stagione incredibile"

24 Ott 2026 - 21:38
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Per la prima volta, un azzurro viene scelto come atleta europeo dell'anno: la corona è per Gianmarco Tamberi, premiato nel corso della cerimonia dei 'Golden Tracks' di Losanna (Svizzera), gli oscar di fine anno del massimo organo continentale dell'atletica. Il campione ha superato la concorrenza di altre due leggende delle proprie specialità, il re dell'asta Armand Duplantis e il due volte campione olimpico del lungo Miltiadis Tentoglou. "È stata una stagione incredibile - ha dichiarato Tamberi, quest'anno campione europeo a Birmingham -. Vincere l'oro agli Europei nel giorno del primo compleanno di mia figlia è stato pazzesco. Il segreto dell'atletica italiana? Stiamo ottenendo risultati 'crazy' anche con i giovani e credo che tutti abbiano cominciato a pensare che niente fosse impossibile e che tutto potesse accadere. Le 5 medaglie d'oro di Tokyo ci hanno aperto la mente. Credo genuinamente che la nostra squadra possa ancora crescere, perché i giovani sono ancora più forti di noi: Los Angeles ce lo dirà".

"È il meritato riconoscimento per un atleta che non smette mai di sorprenderci - ha commentato il presidente della Fidal, Stefano Mei -. Ribaltare una stagione che non era cominciata nel migliore dei modi, e trasformarla in un capolavoro come visto a Birmingham e Budapest, è un'impresa che riesce soltanto ai grandissimi campioni. Gimbo è sempre di più nella storia dello sport italiano e mondiale, il suo agonismo e la sua capacità di non arrendersi di fronte alle difficoltà continua a ispirare migliaia di giovani. Sono sicuro che sarà ancora protagonista".

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