Che paura per il figlio di Toto Wolff: un kart gli passa sopra durante una corsa VIDEO

24 Ott 2026 - 19:16
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Un venerdì ad alta tensione per Toto Wolff, numero uno del muretto Mercedes: a far tremare il manager austriaco, questa volta, non sono state le vicende in pista dei suoi alfieri in Formula 1, George Russell e Kimi Antonelli, ma il pauroso incidente capitato al figlio di nove anni durante una gara di kart in Italia, nell'ambito della finale Iame Warrior (Iwf26).

Il piccolo Jack si trovava in testa alla corsa proprio all'ultimo giro, saldamente al comando e inseguito a breve distanza soltanto da Nahyl Elgahoudi. Un contatto improvviso tra i due mezzi ha però fatto girare il kart del giovane Wolff. Nella carambola, il britannico Dimitar Uzunov, che sopraggiungeva alle loro spalle, non ha potuto evitare l'impatto ed è stato sbalzato sopra il veicolo dell'austriaco, finendo per colpirlo tra spalla e casco.

Nonostante il grande spavento, il pilota ne è uscito illeso, anche se è stato subito accompagnato in ospedale per le verifiche del caso. Come riferito dal reporter Thomas Maher, il giovanissimo Wolff non si è affatto perso d'animo ed è già pronto a tornare in pista: "Oggi Jack è rimasto coinvolto in un brutto incidente sul kart, ma fortunatamente sta bene. È fermamente intenzionato a gareggiare di nuovo domani, a dimostrazione di un carattere e di una grinta davvero notevoli fin da piccolo".

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