Che paura per il figlio di Toto Wolff: un kart gli passa sopra durante una corsa VIDEO

Nonostante il grande spavento, il pilota ne è uscito illeso, anche se è stato subito accompagnato in ospedale per le verifiche del caso. Come riferito dal reporter Thomas Maher, il giovanissimo Wolff non si è affatto perso d'animo ed è già pronto a tornare in pista: "Oggi Jack è rimasto coinvolto in un brutto incidente sul kart, ma fortunatamente sta bene. È fermamente intenzionato a gareggiare di nuovo domani, a dimostrazione di un carattere e di una grinta davvero notevoli fin da piccolo".