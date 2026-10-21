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Basket, Eurolega: Bologna va ko con il Maccabi dopo quattro vittorie di fila

La Virtus domina nel primo tempo poi subisce la rimonta di LeDay e compagni: gli israeliani si impongono 90-81

21 Ott 2026 - 20:43
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Dopo quattro vittorie consecutive arriva una sconfitta per Bologna in Eurolega, nel settimo turno la Virtus si arrende 90-81 in Bulgaria contro il Maccabi Tel Aviv. Nel corso del primo tempo la sfida è equilibrata, con gli emiliani che scappano via sul +12 all’intervallo (48-36). Nei due quarti successivi LeDay (mattatore di serata con i suoi 22 punti) e Micic suonano la carica per gli israeliani, che rimontano e allungano nell’ultimo quarto. 

LA PARTITA

Maccabi e Bologna si presentano al settimo turno con lo stesso identico score: quattro vittorie e due sconfitte, e il livello in campo è equilibrato anche nel corso del primo quarto. Dopo dieci minuti infatti il punteggio è sul 25-23 in favore degli “ospiti”, grazie al solito Alston. Nel secondo periodo la Virtus Costa prova a scappare via: due triple di Baldasso pesanti e ancora Alston Jr. portano le V-nere fino al +12 alla pausa lunga, con il tabellino che si ferma sul 48-36 dopo venti minuti di basket.

Dopo l’intervallo però la squadra di Tel Aviv scende in campo con tutt’altra intensità, e soprattutto inizia a migliorare vertiginosamente le sue percentuali: l’ex Olimpia Milano Zach LeDay (top scorer di serata con i suoi 22 punti) è una furia dentro l’area, mentre dal perimetro è Micic il mattatore. La tripla di Bryant vale il pareggio sul 53-53, poi Coffey fa il resto. A seicento secondi dalla fine i “padroni di casa” sono avanti 64-62, e l’allungo continua anche a inizio dell’ultimo quarto. Odiase e ancora una volta LeDay sono protagonisti anche nei seicento secondi finali, gli emiliani provano sensibilmente a rientrare con Diarra e Moore, ma alla fine a vincere 90-81 sono gli israeliani. Quinto successo per il Maccabi, terza sconfitta per Bologna.

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