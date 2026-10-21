Basket, Eurolega: Bologna va ko con il Maccabi dopo quattro vittorie di fila

Dopo l’intervallo però la squadra di Tel Aviv scende in campo con tutt’altra intensità, e soprattutto inizia a migliorare vertiginosamente le sue percentuali: l’ex Olimpia Milano Zach LeDay (top scorer di serata con i suoi 22 punti) è una furia dentro l’area, mentre dal perimetro è Micic il mattatore. La tripla di Bryant vale il pareggio sul 53-53, poi Coffey fa il resto. A seicento secondi dalla fine i “padroni di casa” sono avanti 64-62, e l’allungo continua anche a inizio dell’ultimo quarto. Odiase e ancora una volta LeDay sono protagonisti anche nei seicento secondi finali, gli emiliani provano sensibilmente a rientrare con Diarra e Moore, ma alla fine a vincere 90-81 sono gli israeliani. Quinto successo per il Maccabi, terza sconfitta per Bologna.