Basket, Eurolega: Bologna va ko con il Maccabi dopo quattro vittorie di fila

Dopo quattro vittorie consecutive arriva una sconfitta per Bologna in Eurolega, nel settimo turno la Virtus si arrende 90-81 in Bulgaria contro il Maccabi Tel Aviv. Nel corso del primo tempo la sfida è equilibrata, con gli emiliani che scappano via sul +12 all’intervallo (48-36). Nei due quarti successivi LeDay (mattatore di serata con i suoi 22 punti) e Micic suonano la carica per gli israeliani, che rimontano e allungano nell’ultimo quarto.
LA PARTITA
Maccabi e Bologna si presentano al settimo turno con lo stesso identico score: quattro vittorie e due sconfitte, e il livello in campo è equilibrato anche nel corso del primo quarto. Dopo dieci minuti infatti il punteggio è sul 25-23 in favore degli “ospiti”, grazie al solito Alston. Nel secondo periodo la Virtus Costa prova a scappare via: due triple di Baldasso pesanti e ancora Alston Jr. portano le V-nere fino al +12 alla pausa lunga, con il tabellino che si ferma sul 48-36 dopo venti minuti di basket.
Dopo l’intervallo però la squadra di Tel Aviv scende in campo con tutt’altra intensità, e soprattutto inizia a migliorare vertiginosamente le sue percentuali: l’ex Olimpia Milano Zach LeDay (top scorer di serata con i suoi 22 punti) è una furia dentro l’area, mentre dal perimetro è Micic il mattatore. La tripla di Bryant vale il pareggio sul 53-53, poi Coffey fa il resto. A seicento secondi dalla fine i “padroni di casa” sono avanti 64-62, e l’allungo continua anche a inizio dell’ultimo quarto. Odiase e ancora una volta LeDay sono protagonisti anche nei seicento secondi finali, gli emiliani provano sensibilmente a rientrare con Diarra e Moore, ma alla fine a vincere 90-81 sono gli israeliani. Quinto successo per il Maccabi, terza sconfitta per Bologna.