Cremona, Cavina: "Il rammarico? L'ultimo minuto"

Così coach Demis Cavina dopo il ko di Cremona a Trapani: "Purtroppo non è la prima partita che perdiamo così e fa male. Avevo detto prima della partita che avrei parlato poco, oggi ancor di più perchè il senso di rabbia è alto perchè sono di nuovo errori incredibili. Dobbiamo pensare alla prestazione difensiva, pensare a quello che abbiamo fatto di positivo in un palazzetto caldissimo e contro una squadra di grande qualità, che ha vinto la partita mettendo soprattutto al supplementare la qualità in campo con canestri difficili. Il rammarico è l’ultimo minuto dove siamo entrati con un +4 e abbiamo dato due volte palla a loro e abbiamo sbagliato il layup abbastanza libero alla fine”.