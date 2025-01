Cremona, Brotto: "Vogliamo cercare di fare una partita arrembante"

Il posticipo della 1ª giornata di ritorno di Serie A Unipol 2024/2025 in programma lunedì 20 gennaio alle 20:00 sarà la sfida contro la Virtus Segafredo Bologna. In sala stampa, coach Pierluigi Brotto ha presentato così la partita: "Penso che la partita con la Virtus si presenti da sola. Andiamo ad affrontare una squadra che è costruita e che compete per la vittoria del campionato, già questo ci dà la dimensione della partita. Sappiamo che è un roster profondissimo e di altissima qualità, hanno cambiato allenatore un mese fa con le dimissioni di Luca Banchi e il nuovo coach Ivanovic sta mettendo dei pezzi nel loro sistema, aggiungendo sempre delle soluzioni nuove per i loro target. Che partita vorremmo fare? Innanzitutto vorremmo limitare i loro target offensivi principali, come Belinelli e Shengelia, e quindi costringerli ad andare su altre opzioni. Offensivamente, invece, vogliamo cercare di fare una partita arrembante, cercando di evitare la loro fisicità, e come al solito abbiamo studiato delle alternative a quelle che possono essere le loro forze difensive".