Cremona, Brotto: "Milano è la squadra più iconica"

In conferenza stampa, coach Brotto ha presentato così la sfida: «Giochiamo a Milano contro la squadra forse più iconica del campionato italiano, costruita per traguardi ambiziosi - diversi dai nostri - quali la partecipazione all'Eurolega e la vittoria del campionato a cui sono arrivati nelle ultime tre edizioni. È diverso affrontare Milano quando giocano l'Eurolega, oppure nel momento in cui ne sono usciti, perché è un campionato che richiede energie psico fisiche importanti. Noi andremo a giocarci la partita in un momento in cui loro sono fuori e li ho visti in ripresa dopo un periodo di appannamento che hanno avuto nell'ultimo mese. Penso che avranno energie e concentrazione soprattutto per giocarsi il finale del campionato e per prepararsi a raggiungere i loro traguardi. Se dovessi dare un titolo, andiamo a Milano per giocarci le nostre carte. Non andiamo in gita, saremo concentrati nel fare la miglior partita possibile. Poi se saremo bravi e saremo fortunati, magari potremo giocarcela con una sorpresa, una zampata finale. Andiamo lì per provare a giocarci le nostre carte»