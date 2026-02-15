BASKET

Basket, Serie A: Bologna va in vetta solitaria, vince anche Milano

La Virtus piega Udine 90-86 ed è in testa da sola, Armani ok con l’86-67 su Cremona

15 Feb 2026 - 22:04
Nel ventesimo turno di Serie A di basket vince la Virtus Bologna, che si prende la vetta solitaria dopo il ko di Brescia a Varese grazie al 90-86 casalingo su Udine: decisivo Edwards con i suoi 22 punti. Resta in scia anche Milano, terzo posto in classifica per l’Armani con l’86-67 sul parquet di Cremona. Vittorie in trasferta per Tortona (89-82 a Sassari) e Reggio Emilia (81-79 a Venezia), Cantù stende Trento con il punteggio di 108-91.

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-APU OLD WILD WEST UDINE 90-86
Bologna piega Udine 90-86 e si prende la vetta solitaria della Serie A dopo la sconfitta di Brescia contro Varese. Primo tempo spaziale della Virtus: 31 punti segnati e solamente 15 subiti, ma gli ospiti dopo la prima pausa breve reagiscono e si rimettono in carreggiata. Bendzius è una furia, e l’Apu Old Wild West insegue sul 54-49 all’intervallo. I friulani sembrano avere la forza di ricucire completamente il gap, arrivando anche a -3 nel terzo quarto, ma le V-nere rispondono sempre con il solito Edwards (22 punti totali per lui). Nei dieci minuti finali la gara è apertissima: gli ospiti arrivano prima al pareggio e poi a -1 a trenta secondi dalla fine, ma la tripla di Vildoza con undici secondi rimasti sul cronometro sancisce la fine del match. Sedicesimo successo in Campionato per Bologna, undicesimo ko per Udine.

VANOLI CREMONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 67-86
Bella vittoria per Milano, 86-67 sul parquet di Cremona. La Vanoli resta in partita solamente nel primo periodo, con l’Olimpia che conduce per 23-20 senza scappare via. Nei tre quarti rimanenti si sviluppa il solito show di Armoni Brooks: la guardia statunitense (21 punti nel match) guida gli ospiti al 48-31 di fine primo tempo, e dopo la pausa lunga i padroni di casa non riescono a reagire. L’EA7 continua a spingere sull’acceleratore, impedendo ogni tentativo di rimonta con le iniziative di Durham (18 punti). Cremona torna a segnare con un po’ di continuità solamente nell’ultimo periodo, a giochi praticamente fatti. Vince Milano e consolida il terzo posto solitario, avvicinandosi sensibilmente a Brescia: undicesimo ko per Cremona.

LE ALTRE PARTITE
Cade Venezia in trasferta, Caupain (20 punti) e Barford (18) trascinano l’UnaHotels Reggio Emilia alla vittoria per 81-79 sul campo della Reyer. Successo fuori casa anche per Tortona, 89-82 a Sassari grazie ai 20 punti e 7 assist di Prentiss Hubb. Due punti pesantissimi in chiave salvezza per Cantù, che strapazza Trento 108-91 trascinata da un super Bortolani da 24 punti: alla Dolomiti non bastano i 19 di Jakimovski.

basket
virtus bologna
olimpia milano

