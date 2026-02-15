Basket, Serie A: Bologna va in vetta solitaria, vince anche Milano

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-APU OLD WILD WEST UDINE 90-86

Bologna piega Udine 90-86 e si prende la vetta solitaria della Serie A dopo la sconfitta di Brescia contro Varese. Primo tempo spaziale della Virtus: 31 punti segnati e solamente 15 subiti, ma gli ospiti dopo la prima pausa breve reagiscono e si rimettono in carreggiata. Bendzius è una furia, e l’Apu Old Wild West insegue sul 54-49 all’intervallo. I friulani sembrano avere la forza di ricucire completamente il gap, arrivando anche a -3 nel terzo quarto, ma le V-nere rispondono sempre con il solito Edwards (22 punti totali per lui). Nei dieci minuti finali la gara è apertissima: gli ospiti arrivano prima al pareggio e poi a -1 a trenta secondi dalla fine, ma la tripla di Vildoza con undici secondi rimasti sul cronometro sancisce la fine del match. Sedicesimo successo in Campionato per Bologna, undicesimo ko per Udine.