Malagò: "Candidatura olimpica di Roma per il 2040? Fuori luogo parlarne ora"
© italyphotopress
"Io credo che chiunque oggi esprima opinioni su questo argomento, onestamente sbaglia, è fuori luogo. Chiaro che tutti debbono e possono sognare ma mi sembra assolutamente prematuro e secondo me oggi è oggettivamente per certi versi anche fuori luogo".
Così il presidente di Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagó, a margine di un evento a Milano, ha parlato della possibilità di candidare Roma alle Olimpiadi estive del 2040. "Ci sono degli aspetti che sono talmente imprescindibili che meritano di essere considerati prima di fare queste dichiarazioni, lo dico con molta franchezza, poi nella vita invece ci sono delle opportunità perché qui certezze le puoi avere, allora è giusto fare un ragionamento. Ma oggi chi dice qualcosa porta i ragionamenti fuori pista".