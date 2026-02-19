Superbike, Brembo diventa Innovation Partner

Mauro Piccoli, Chief Marketing Officer Brembo: «Il Racing è da sempre parte dell’identità di Brembo. Collaborare con WorldSBK significa rafforzare una passione condivisa per la velocità, il controllo e l’eccellenza. Qui, ogni frenata è decisiva e ogni dettaglio contribuisce a dare forma alle tecnologie del futuro. Siamo entusiasti di lavorare con WorldSBK per continuare a ispirare piloti e appassionati offrendo soluzioni innovative e ai massimi livelli.»