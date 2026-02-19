Superbike, Brembo diventa Innovation Partner

Superbike e Brembo sono lieti di annunciare una nuova collaborazione pluriennale che vedrà Brembo in veste di Innovation Partner del Motul FIM Superbike World Championship.

Questa partnership unisce due icone che condividono la stessa passione per le corse e l’impegno verso l’eccellenza nel mondo delle competizioni motociclistiche derivate dalla produzione di serie.

Considerato uno dei principali campionati motociclistici al mondo, il WorldSBK rappresenta il Motorsport puro, dove moto derivate dalla produzione vengono portate al limite dai migliori piloti al mondo. In questo contesto, la performance è un fattore decisivo: incide sui tempi sul giro, sui sorpassi e sulla costanza di rendimento. Questo campionato diventa così una piattaforma di grande valore per Brembo, la cui storia nel Racing è profondamente legata all’innovazione tecnologica.

Mauro Piccoli, Chief Marketing Officer Brembo: «Il Racing è da sempre parte dell’identità di Brembo. Collaborare con WorldSBK significa rafforzare una passione condivisa per la velocità, il controllo e l’eccellenza. Qui, ogni frenata è decisiva e ogni dettaglio contribuisce a dare forma alle tecnologie del futuro. Siamo entusiasti di lavorare con WorldSBK per continuare a ispirare piloti e appassionati offrendo soluzioni innovative e ai massimi livelli.»

Gregorio Lavilla, Executive Director WorldSBK: «Il WorldSBK rappresenta il legame più diretto tra il mondo delle competizioni e la strada. Accogliere Brembo come Innovation Partner significa rafforzare la rilevanza tecnica del Campionato e sottolineare come le innovazioni nate in pista continuino a plasmare il futuro delle motociclette di serie.»

Brembo, con le sue soluzioni frenanti, insieme alle sospensioni Öhlins e ai cerchi Marchesini – entrambi brand parte del Gruppo – fornirà oltre l’80% della griglia del WorldSBK 2026, confermando la propria leadership nei componenti motociclistici ad alte prestazioni.

Questa partnership va ben oltre un semplice accordo commerciale. Brembo e WorldSBK condividono la stessa ambizione: offrire maggiore stabilità, costanza e durabilità, affinché le innovazioni sviluppate nel contesto estremamente impegnativo delle competizioni possano migliorare concretamente l’esperienza di guida quotidiana dei motociclisti.

Per Brembo, il WorldSBK rappresenta un potente laboratorio a cielo aperto, dove l’intensità della competizione alimenta lo sviluppo delle tecnologie di nuova generazione.

Per il WorldSBK, accogliere Brembo come Innovation Partner rafforza la sua identità di riferimento del racing autentico, derivato dalla produzione, dove ciò che accade in pista ha una rilevanza diretta per i motociclisti di tutto il mondo.

La presenza di Brembo sarà visibile durante tutti gli eventi del WorldSBK a partire dall’inizio della stagione 2026, già dalla tappa di Phillip Island, con iniziative dedicate ai fan che rafforzeranno ulteriormente il legame del marchio con il puro spirito racing del Campionato.

