Atletica, mostruoso record del mondo di Keely Hodgkinson negli 800 indoor a Lievin

19 Feb 2026 - 22:40
Keely Hodgkinson, 23enne campionessa olimpica degli 800 metri a Parigi 2024, ha demolito nel corso del meeting francese di Lievin il primato del mondo sulla distanza al coperto, con il fenomenale crono di 1'54"87, migliore di quasi 1 secondo rispetto al precedente limite che la slovena Jolanda Ceplak aveva stabilito con 1’55”82 agli Europei indoor di Vienna il 3 Marzo 2002, esattamente e incredibilmente il giorno della nascita della fenomenale mezzofondista britannica.

