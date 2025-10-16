La Virtus: "Vildoza e la moglie si sono ritenuti vittime di comportamenti illegittimi. Fiducia nelle indagini difensive"

"Insussistenza di qualsivoglia esigenza restrittiva e rinuncia alla celebrazione del rito direttissimo"
Dopo l'aggressione ai danni di un'operatrice sanitaria da parte di Luca Vildoza e sua moglie Milica e il successivo arresto e immediato rilascio, la Virtus Pallacanestro Bologna S.p.a. ha diramato un comunicato per ricostruire la dinamica dei fatti ed esprimere la posizione del club. "Il giocatore e la consorte, lungo il tragitto in auto per rientrare alla propria abitazione dopo la gara casalinga disputata al PalaDozza, ritenendosi vittime di altrui comportamenti illegittimi, hanno avuto un confronto con un operatore sanitario presente su un mezzo della Croce Rossa Italiana che ha richiesto l’intervento di una volante della Polizia, cui è seguita l’identificazione e l’applicazione delle misure di legge nei confronti dell’atleta e della consorte", si legge nel testo.
"Questa mattina è stato notificato alle parti, dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, un decreto di liberazione immediata, senza limitazioni, a firma del Pubblico Ministero, Dott. Flavio Lazzarini, ritenuta l’insussistenza di qualsivoglia esigenza restrittiva, con rinuncia, da parte dell’Organo requirente, alla celebrazione del rito direttissimo, originariamente previsto per le ore 12.00 odierne", prosegue la nota.
"Attualmente sono in corso approfondite attività investigative per appurare quanto effettivamente accaduto ma, in ragione del decreto assunto nell’immediatezza dal Pubblico Ministero, Virtus Pallacanestro Bologna S.p.a., assistita dall’Avv. Mattia Grassani, esprime estrema fiducia circa l’esito delle indagini difensive in corso di svolgimento che saranno, al più presto, poste al vaglio degli Organi competenti", continua il comunicato della Virtus, che soffermandosi poi anche sull'aspetto agonistico legato alla presenza in campo di Vildoza nei prossimi impegni. "Il giocatore, quindi, è in procinto di partire regolarmente con il resto della prima squadra per la trasferta di Eurolega a Lione", conclude la nota.