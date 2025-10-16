La Virtus: "Vildoza e la moglie si sono ritenuti vittime di comportamenti illegittimi. Fiducia nelle indagini difensive"

Dopo l'aggressione ai danni di un'operatrice sanitaria da parte di Luca Vildoza e sua moglie Milica e il successivo arresto e immediato rilascio, la Virtus Pallacanestro Bologna S.p.a. ha diramato un comunicato per ricostruire la dinamica dei fatti ed esprimere la posizione del club. "Il giocatore e la consorte, lungo il tragitto in auto per rientrare alla propria abitazione dopo la gara casalinga disputata al PalaDozza, ritenendosi vittime di altrui comportamenti illegittimi, hanno avuto un confronto con un operatore sanitario presente su un mezzo della Croce Rossa Italiana che ha richiesto l’intervento di una volante della Polizia, cui è seguita l’identificazione e l’applicazione delle misure di legge nei confronti dell’atleta e della consorte", si legge nel testo.