Pattinatrice USA vince l'oro, ma si apre il caso per il copyright della canzone

09 Feb 2026 - 12:34
© Getty Images

Amber Glenn ha appena vinto l'oro olimpico nel team event del pattinaggio di figura gareggiando nel programma libero, ma ora si trova a dover affrontare dei problemi con l'artista Seb McKinnon per il copyright della canzone "The Return" utilizzata durante la sua esibizione. Il canadese si è detto contrariato sui social per la mancata richiesta di consenso all'utilizzo della melodia andata in onda in mondovisione: "Ho appena scoperto che un pattinatore artistico olimpico ha usato una delle mie canzoni senza permesso per il suo numero. È andata in onda in tutto il mondo... cosa? È una prassi normale per le Olimpiadi?". McKinnon ha continuato il suo affondo: "L'accordo che ho con la mia etichetta è che solo io posso dare l'ok per la licenza della mia musica".

Non si tratta della prima contesa sul copyright, visto che lo spagnolo Tomas-Llorenc Guarino Sabate ha avuto problmi per l'uso di un mix misicale tratto dal cartone i Minions. 

Il regolamento dell'International Skating Union prevede che l'utilizzo delle canzoni è consentito solo previa richiesta del consenso, ma la procedura è complicata. Dal 2014 la federazione internazionale ha consentito la riproduzione vocale aumentando così i problemi di copyright.

