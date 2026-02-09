Pattinatrice USA vince l'oro, ma si apre il caso per il copyright della canzone

Amber Glenn ha appena vinto l'oro olimpico nel team event del pattinaggio di figura gareggiando nel programma libero, ma ora si trova a dover affrontare dei problemi con l'artista Seb McKinnon per il copyright della canzone "The Return" utilizzata durante la sua esibizione. Il canadese si è detto contrariato sui social per la mancata richiesta di consenso all'utilizzo della melodia andata in onda in mondovisione: "Ho appena scoperto che un pattinatore artistico olimpico ha usato una delle mie canzoni senza permesso per il suo numero. È andata in onda in tutto il mondo... cosa? È una prassi normale per le Olimpiadi?". McKinnon ha continuato il suo affondo: "L'accordo che ho con la mia etichetta è che solo io posso dare l'ok per la licenza della mia musica".