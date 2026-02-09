Milano Cortina, gli organizzatori: "Recarsi ad Anterselva con largo anticipo"

09 Feb 2026 - 17:39

Visto l'afflusso di decine di migliaia di persone verso la valle di Anterselva e le code chilometriche di ieri, il team organizzativo, in vista della prossime gare, consiglia gli spettatori di partire per tempo. Ieri, i Centri operativi istituiti a livello provinciale e comunale hanno monitorato costantemente la situazione del traffico e oggi sono state analizzate nuovamente le circostanze che purtroppo avevano causato gli ingorghi. Hanno raggiunto la venue circa 20 shuttle in più rispetto a quelli delle Coppe del Mondo che solitamente si svolgono nella medesima sede (60, rispetto ai soliti 40, con un incremento del 50 per cento). I treni lungo l'asse ferroviario della Pusteria sono stati molto ben utilizzati, nonostante fossero completamente pieni, prosegue la nota: l'afflusso è stato molto ordinato, come necessario per ogni grande evento. "Purtroppo, in molti hanno calcolato male i tempi di percorrenza e l'elevata affluenza con i mezzi pubblici è stata affiancata da migliaia di persone che hanno utilizzato i propri mezzi privati. Un incidente stradale ha ulteriormente aggravato la situazione del traffico causando ingorghi e ritardi. In combinazione con l'elevato traffico individuale, molte persone sono arrivate all'arena in ritardo, nonostante un'attenta gestione del traffico e servizi di trasporto ottimamente organizzati", si legge ancora. La Valle di Anterselva ha un accesso limitato e, considerato che i Giochi Olimpici hanno un approccio completamente diverso rispetto alle competizioni precedentemente ospitate in termini di controlli, è necessario regolare meticolosamente l'accesso all'arena. Guardando alle settimane a venire, nell'ottica di una migliore viabilità e per poter godere pienamente dello spettacolo olimpico, è consigliato agli spettatori di organizzarsi per raggiungere la venue con largo anticipo e in particolare di usare i mezzi pubblici. Ciò anche considerato che per le gare olimpiche è richiesto un tempo maggiore per i controlli, più severi rispetto a quelli di altre manifestazioni, per garantire la massima sicurezza ad atlete, atleti, delegazioni e spettatori.

Ultimi video

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:05
A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

02:06
Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:29
MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

02:14
DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

I più visti di Altri Sport

DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:39
Milano Cortina, gli organizzatori: "Recarsi ad Anterselva con largo anticipo"
16:48
Basket, Dinamo Sassari impegnata in Eurocup contro Saragozza
13:27
Sei Nazioni, Irlanda-Italia: tra gli azzurri tornano Capuozzo e Gesi
13:19
Paris dal bronzo olimpico all'heavy metal: "Fissati 3 concerti"
12:34
Pattinatrice USA vince l'oro, ma si apre il caso per il copyright della canzone