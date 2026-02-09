Sei Nazioni, Irlanda-Italia: tra gli azzurri tornano Capuozzo e Gesi
Primo giorno di lavoro sul campo per l'Italrugby in vista del match contro l'Irlanda, seconda partita degli azzurri nel Sei Nazioni 2026 in calendario sabato 14 febbraio (15.10) all'Aviva Stadium di Dublino. Nella lista dei convocati rientrano Ange Capuozzo e Simone Gesi - quest'ultimo impegnato con l'Italia XV nel pareggio a Rieti contro la Scozia A lo scorso 6 febbraio - mentre mancherà Nacho Brex: il centro azzurro, che ha raggiunto le 50 presenze insieme a Paolo Garbisi e Lamaro con la maglia dell'Italia nella vittoria contro la Scozia, in accordo con lo staff tecnico non sarà presente in raduno per motivi familiari.
"Nacho è un giocatore di grande valore per il gruppo dentro e fuori dal campo, ma - ha sottolineato il ct azzurro, Gonzalo Quesada - nella gestione della squadra il lato umano e la famiglia - per il mio punto di vista - saranno sempre considerati come una priorità. Ci siamo confrontati insieme a lui e la decisione presa è la migliore. Per essere focalizzati nel proprio lavoro è importante essere tranquilli: in ogni ambito, con giocatori e staff, lavoriamo prima con le persone che con i professionisti".