Paris dal bronzo olimpico all'heavy metal: "Fissati 3 concerti"

Dominik Paris ha appena vinto il bronzo olimpico in discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma ha già stilato i piani per l'estate dove si dedicherà alla sua altra grande passione ovvero la musica heavy metal. Lo sciatore non ha in mente un brano specifico per festeggiare la sua prima medaglia olimpica: "Tutto va bene, L'importante che sia metal duro suonato con chitarra e con voce pesante". Pronti alcuni concerti la prossima estate: "Ne ho fissati tre, di questi due in Svizzera. Le richieste le abbiamo". Queste le dichiarazioni di "Domme" dopo la manche di discesa libera della combinata a squadre maschile. Paris ha fondato il gruppo groove metal "Rise of Voltage".