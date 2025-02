Reggio Emilia, DS Coldebella contattato dal Maccabi Tel Aviv

Stando a quanto riportato dal media israeliano One.co.il e confermato nell'edizione odierna de La Gazzetta di Reggio, il Maccabi Tel Aviv si sarebbe mostrato interessato a Claudio Coldebella, attuale DS dell'Unahotels Reggio Emilia. I gialloblu sono ancora alla ricerca di una figura che possa sostituire stabilmente Avi Even, che ha lasciato in estate dopo 18 anni di lavoro nel club: al momento è David Blatt a occuparsi della gestione sportiva, ma le condizioni di salute dell'ex coach non consentono valutazioni su un periodo troppo lungo.