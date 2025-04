Reggio Emilia, Coldebella a Tel Aviv: sarà GM al Maccabi

L'ipotesi di un ritorno in una dirigenza di Eurolega, per Claudio Coldebella, si paventava da diverse settimane. Era stato lo stesso dirigente di Castelfranco Veneto, con la sua Unahotels Reggio Emilia ancora in corsa per un posto playoff in LBA e coinvolta nelle Top 16 di BCL, a gettare acqua sul fuoco: "Non mi posso permettere di guardare troppo in là. Ho un contratto, sono parte di questo club che mi ha dato un mandato ben preciso. A fine stagione, poi, ci siederemo al tavolo e faremo il punto. La continuità è alla base di tutto e saremo qui anche l'anno prossimo".