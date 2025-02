Reggio Emilia, Coldebella al Maccabi? Ecco il sostituto

Secondo Il Resto del Carlino la trattativa tra Claudio Coldebella, ds della Unahotels Reggio Emilia, e il Maccabi Tel Aviv è entrata nella fase più calda. Il club israeliano ha messo il dirigente italiano - ancora sotto contratto per una stagione - in cima alla lista per il ruolo di direttore sportivo. Se la trattativa dovesse concludersi con una fumata bianca, Reggio Emilia - secondo il quotidiano avrebbe già individuato il suo sostituto: Nicola Alberani. Più defilato, ma non da scartare, Alessandro Frosini, attuale ds di Verona.