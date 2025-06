Italia, Capobianco: "Gestiti bene i momenti di difficoltà"

La sala stampa del PalaDozza ha ospitato le dichiarazioni in conferenza di Andrea Capobianco, CT dell'Italbasket femminile, al termine del 61-70 con cui le Azzurre hanno ben inaugurato il gruppo B di Eurobasket 2025: "Siamo riusciti a gestire bene i momenti di difficoltà. Queste ragazze meritano veramente tanto. Abbiamo fatto una partita di una qualità incredibile tranne che per alcuni minuti. Anche grazie al pubblico che ci ha sostenuto. Dobbiamo imparare ad essere più cinici e domani si torna in campo per affrontare un’altra partita difficilissima contro una squadra completamente diversa dalla Serbia. Non abbiamo ancora fatto nulla ma stasera ci godiamo questa vittoria".